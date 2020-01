MIHAI SÂRBU VREA REVANŞĂ. Moldoveanul îl va întâlni în cuşcă pe Bogdan Barbu

Un duel multaşteptat va avea loc la turneul de arte marţiale mixte "Eagles Fighting Championship" în cadrul circuitului FEA. Pe 15 februarie va avea loc confruntarea dintre românul Bogdan Barbu, campionul categoriei de greutate de până la 62 de kilograme, şi moldoveanul Mihai Sârbu.



Acum 2 ani cei doi şi-au mai împărţit pumni şi picioare în cuşcă, iar argeşeanul a obţinut victoria în lupta pentru titlu printr-o strangulare pe finalul rundei a cincea.



Sârbu este hotărât să-şi ia centura înapoi şi susţine că se pregăteşte mai minuţios ca niciodată.

"Am aşteptat 2 ani cu nerăbdare. Îmi părea că sunt 4 ani. În sfârşit a venit momentul. Mai avem un pic. Sunt într-o formă ca niciodată. Centura numaidecât am s-o întorc înapoi. Am s-o întorc foarte frumos", a menţionat Mihai Sârbu, luptător MMA.



"Noi cu echipa de antrenori am hotărât să-l trimitem pe Mihai la cantonament la Ucraina, unde să aibă o pregătire foarte bună, adversari pe măsură... Şi suntem încrezuţi că vom ţine centura acasă", a declarat Octavian Orheianu, antrenor.



Luptătorul moldovean este susţinut moral de soţie şi două fiice.



"Întotdeauna îl susţin şi cred că pe 15 februarie el va face tot posibilul ca să întoarcă centura înapoi", a zis Elena Sârbu, soţia lui Mihai Sârbu.



"Eu am ales MMA pentru că îmi place. Şi tata se ocupă cu asta. Colegii de clasă ştiu că eu mă antrenez. Sigur, antrenorul principal este tatăl meu", a zis Mirela Sârbu, fiica lui Mihai Sârbu.



"Eu sunt foarte mândră de tăticul meu. El este un campion adevărat", a spus Emilia Sârbu, fiica lui Mihai Sârbu.



Competiţia se va desfăşura la Futsal Arena din comuna Ciorescu. În cadrul serii sunt programate 17 confruntări.