Mihai Popșoi: Nu avem deloc certitudinea că vom obţine cu uşurinţă o majoritate

Vicepreşedintele PAS, Mihai Popşoi, consideră că subiectul privind Nata Albot, care a figurat pe poziţia a opta în lista PAS pentru alegerile anticipate, a fost epuizat. Declaraţiile au fost făcute miercuri seara, la emisiunea "În centrul atenţiei" de la Publika TV.Totodată, Popşoi susţine că PAS încă nu a decis cine o va înlocui pe Nata Albot, după ce aceasta şi-a retras candidatura."Nu vreau să comentez această situaţie. Persoana respectivă a luat o decizie, pe care noi am acceptat-o şi vom face modificări în lista candidaţilor partidului. Toate aceste atacuri şi felul în care această situaţie a fost transformată într-un... scandal mediatic, aşa cum îl numiţi, este pe conştiinţa acelui cetăţean", a declarat vicepreședintele PAS.Fostul şef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc a anunţat despre faptul că, în 2016, o persoană înregistrată cu numărul opt în lista candidaţilor unui partid a fost prinsă cu 0,78 de grame de marijuana pe Aeroportul Chişinău. Ulterior, Cavcaliuc a publicat un document confirmativ în acest sens. În cele din urmă, ministrul în exerciţiu al Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a menţionat că este vorba despre jurnalista Nata Albot.Peste câteva zile, Albot şi-a restras candidatura de pe lista PAS. Într-un live pe Facebook, ea a precizat că pachetul de țigări în care se aflau drogurile nu i-ar fi aparținut şi că acesta ajuns întâmplător la ea.Totodată, Mihai Popşoi susţine că obţinerea majorităţii parlamentare de către PAS nu este o certitudine."Nu vreau să creez o iluzie pentru alegătorii noştri, precum că rezultatul a fost decis. Mulţi alegători au iluzia că dacă am câştigat alegerile prezidenţiale, le vom câştiga şi pe cele parlamentare. Nu este nici pe departe aşa. Scrutinul parlamentar are specificul său. Nu avem deloc certitudinea că vom obţine cu uşurinţă o majoritate", a spus Popșoi.În context, întrebat dacă PAS va mai face o coaliţie cu Partidul Socialiştilor după anticipate, Popşoi a evitat să ofere un răspuns."Este prematur şi inoportun să vorbim despre coaliţii în plina campanie electorală. Decizia privind crearea unei coaliţii va fi luată conform rezultatelor alegerilor", a declarat Mihai Popșoi.Alegerile parlamentare anticipate vor avea loc în data de 11 iulie. Până acum, Comisia Electorală Centrală a înregistrat opt concurenţi electorali.