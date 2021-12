Mihai Popşoi: 2022 va fi un an al reformelor

2022 va fi un an al reformelor. Asta promite vicepreşedintele Parlamentului din partea Partidului Acţiune şi Solidaritate, Mihai Popşoi, care a fost invitat la emisiunea "Reporter Special" de la Canal 2. Oficialul susţine că în anul următor se vor face investiţii în infrastructură, se vor construi drumuri, apeducte şi sisteme de canalizare, precum şi două spitale regionale."Reforme vor fi în majoritatea domeniilor, or noi avem, din păcate, probleme şi în domeniul social, şi în domeniul economic, şi în domeniul administraţiei publice, şi în domeniul agriculturii", a declarat Mihai Popşoi.Partidul Acţiune şi Solidaritate se pregăteşte şi de alegerile locale pentru Chişinău din 2023. Popşoi nu a vrut să precizeze cine va candidat din partea PAS:"Avem câţiva candidaţi foarte buni. Urmează să decidem la nivelul partidului care candidat are cele mai mari şanse nu doar să învingă, dar şi să administreze foarte bine oraşul. "Majoritatea parlamentară PAS a votat un buget pentru 2022 care prevede cheltuieli de 65 de miliarde de lei şi un deficit de 15 miliarde.