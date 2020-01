Mihai Munteanu şi Gheorghe Mustea, premiaţi în cadrul Galei Premiilor anuale în domeniul Culturii

Mihai Munteanu, Gheorghe Mustea, Petru Vutcărău, precum şi alţi oameni de cultură au fost premiaţi pentru activitatea lor, în cadrul Galei Premiilor anuale în domeniul Culturii. La ediţia din acest au fost tocmai 16 laureaţi la cele 12 categorii.



Evenimentul a avut loc la Sala cu Orgă şi a început cu un omagiu adus interpretului Ştefan Petrache.



Regizori, scriitori, dansatori, coregrafi, artiști plastici și bibliotecari au fost premiați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Printre laureați se numără și dirijorul Gheorghe Mustea.



"În anul acesta am împlinit 50 de ani de activitate artistică. Contează ceea ce facem fiindcă oamenii de artă trebuie să rămână ceva din urma noastră", a spus dirijorul, Gheorghe Mustea.



"S-a anunțat că am obținut acest premiu pentru montarea spectacolului „Căldură în Noiembrie ”, care este un spectacol cred eu reușit. Nu este doar părerea mea, dar şi al publicului spectator", a spus Petru Vutcărău, regizor.



Conducătorul Ansamblului de dans popular „Mărţişor”, Anatol Magdâl, spune că acest premiu reprezintă o apreciere a activităţii sale de peste 40 de ani în domeniul coreografiei.



"Eu sunt mândru că lucrez în aşa domeniu şi mă bucur ceea ce am putut să adun ca o albină de pe o floare pe alta am adunat şi le-am prezentat cu ansamblul „Mărţişor”, cu ansamblu „Oleandra” de la Nisporeni şi cu multe alte colective unde am mai montat dansuri", a spus conducătorul Ansamblului de dans popular „Mărţişor”, Anatol Magdâl.



Cel mai bun artist plastic a anului 2019 a fost desemnat Alexandru Macovei.



"O să vă răspund cu pasajul lui Atos din „Cei trei muşchetari” Pentru mine eu Alexandru Macovei e prea mult pentru pictorul Alexandru Macovei e prea puţin. Ce să vă zic e prea mult şi e prea puţin pentru mine", a spus artist plastic, Alexandru Macovei.



Laureaţii s-au învrednicit şi cu premii băneşti, în valoare de câte 20 de mii de lei.



"Nu ştiu dacă contează partea financiară a acestui premiu pentru că oricât de mare ar fi oricum este insuficient pentru a permite unui om de creaţie să creeze în linişte şi în siguranţă", a spus scriitorul, Teo Chiriac.



Organizatorii spun că le-a fost dificil să desemneze învingătorii.



"Este un evident prilej pentru a aduce un omagiu tuturor celor care muncesc în domeniul culturii şi anume cu prilejul Zilei Naţionale a Culturii. A fost o decizie foarte dificilă pentru că Republica Moldova este foarte generoasă în talente şi avem foarte multă lume, care merită pe dreptate să ridice acest premiu", a spus şefa direcţiei patrimoniu cultural din cadrul ministerului , Svetlana Pociumbac.



Evenimentul a ajuns la cea de-a şaptea ediţie şi se desfăşoară anual, de Ziua Naţională a Culturii, instituită în 2012.

