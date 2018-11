Mihai Ghimpu o atacă pe Maia Sandu: "Să filtreze ea pe cine vrea, dar nu pe mine"

Liberalul Mihai Ghimpu o atacă din nou pe Maia Sandu. De această dată, l-a scos din sărite faptul că aceasta refuză să-i răspundă la telefoane. Mai mult, Ghimpu i-a repetat liderul PAS că NU are de gând nici în ruptul capului să treacă filtrul de integritate al Maiei Sandu.

"Să filtreze ea pe cine vrea, dar nu pe mine", a adăugat şeful liberalilor.

Biroul politic al PL a decis acum două zile să înceapă negocierile cu PAS, PPDA şi PLDM ca să-i convingă să meargă la alegerile parlamentare din februarie cu un singur candidat comun pe fiecare circumscripție uninominală.

Mihai Ghimpu a sunat-o pe Maia Sandu să discute despre acest subiect, dar liderul PAS nu i-a răspuns la telefon.

"Am sunat, am încercat, nu mi-a răspuns doamna Maia Sandu şi atunci am rugat asistenta mea şi a sunat asistenta doamnei Maia Sandu şi asistenta dumneaei a zis că dumneaei nu este pe loc, când o fi o să-i transmitem. Îmi pare rău, dar acum nu trebuie să ne arătăm muşchii. Crede doamna Sandu cu Năstase că vor avea vot util? Nu!", a spus Mihai Ghimpu, liderul PL.

Miercuri, în cadrul emisiuniii Punctul pe Azi de la TVR Moldova, Maia Sandu a declarat că va da curs propunerii PL, doar dacă membrii formaţiunii vor trece prin filtrul de integritate.

"Noi reiterăm disponibilitatea noastră de a participa într-o singură echipă, dar nu se schimbă condiţiille de participare. I-am îndemnat şi pe ei să meargă prin această iniţiativă a "Parlamentului curat". Sunt bineveniţi candidaţii, oamenii care s-au afirmat, care au făcut dovada că sunt oameni corecţi de-a lungul timpului", a spus Maia Sandu, liderul PAS.

Mihai Ghimpu însă nici nu vrea să audă de filtrul Maiei Sandu.

"Eu să trec integritatea la Maia ? Eu care din 88 v-am adus limbă, alfabet, studii în România, în Europa, unde ea a lucrat şi datorită muncii mele. Filtreze ea cu cine vrea numai nu cu mine, asta-i ruşine, asta trebuie să ai mare obraz. Noi suntem partid, nu o şaică pe care Maia Sandu vrea să -i treacă prin strungă, să-i treacă pe ai ei. Să lăsăm noi toate acestea că eu îs mai, eu îs ai. Cineva crede că îi cineva, dar cineva nu-i cineva", a spus Mihai Ghimpu.

Liderul PAS nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile care i se aduc.