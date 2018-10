Mihai Ghimpu nu va trece filtrul de integritate al Maiei Sandu: Eu numai în fața lui Dumnezeu trec filtrul, dar restul, mă scuzați

Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, nu are de gând să treacă filtrul de integritate al Maiei Sandu. Dimpotrivă, spune liberalul, Sandu este cea care ar trebuie să treacă prin filtrul lui. Declaraţiile au fost făcute la emisiunea "Puterea a Patra" de la N4.



"Cine e Maia Sandu pentru mine? Dumnezeu sau ce? Eu numai în fața lui Dumnezeu trec filtrul, dar restul, mă scuzați, poate ei trebuia să treacă filtrul în fața mea? Eu sunt fondatorul Frontului Popular, am luptat pentru Renașterea Națională, am adus limbă, alfabet, independență! Dacă vorbim de filtru, vorba ceea: a cui vacă răgea!", a menţionat Mihai Ghimpu, liderul PL.



În aceeaşi emisiune, Ghimpu a mai spus că liderul PPDA, Andrei Năstase, nu are nicio șansă să ajungă deputat în viitorul Parlament. Relațiile dintre liberali și cele două partide de opoziţie, PAS şi PPDA, nu au strălucit niciodată.

În această vară, de exemplu, în timpul unei întruniri publice organizată de cele două partide, lui Dorin Chirtoacă nu i s-a permis să vorbească de pe scenă, fiind ignorat complet de Andrei Năstase.