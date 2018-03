Mihai Ghimpu: Năstase îi prosteşte pe oameni atunci când le promite salarii majorate, iar declaraţiile electorale sunt minciuni

Andrei Năstase îi prosteşte pe oameni atunci când le promite că le va majora salariile, iar declaraţiile electorale ale acestuia sunt nişte minciuni. Așa a comentat președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, promisiunea liderului PPDA că va mări salariile dacă va fi ales primar al Capitalei.



"- Andrei Năstase nu este un contracandidat mult mai serios decât domnul Valeriu Munteanu sau mult mai periculos pentru Valeriu Munteanu?

- Eu în genere nu-l consider contracandidat. Nu poți să vii să pretinzi la funcția de primar și să le spui la oameni că dacă ajungi primar vei majora salariile. Lumea nu e proastă și știe cine le plătește salariile și majorează salariile. Nu are Andrei experiența nici de politică, nici de administrare, pe care o are Valeriu Munteanu. Și nici echipă nu are", a menţionat Mihai Ghimpu.



Andrei Năstase a anunțat că va candida la Primăria Capitalei din partea Partidului "Demnitate și Adevăr" acum două săptămâni. Liberalii au înaintat candidatura lui Valeriu Munteanu. În același timp, și-au mai anunțat intenția socialistul Ion Ceban, membra Partidului "ȘOR" Reghina Apostolova și liderul Partidului "Democrația Acasă", Vasile Costiuc.

Alegerile locale anticipate în municipiul Chișinău vor avea loc în data de 20 mai.