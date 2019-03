Mihai Ghimpu ÎŞI RECUNOAŞTE VINA pentru rezultatele slabe obţinute de PL la alegerile parlamentare

Vinovat pentru rezultatele slabe obţinute de Partidul Liberal la alegerile parlamentare din 24 februarie este nimeni altul decât Mihai Ghimpu. O recunoaşte chiar el, la o emisiune de la un post privat de televiziune. Preşedintele de onoare al formaţiunii a mai declarat că numirea nepotului său, Dorin Chirtoacă, în funcţia de preşedinte al PL a fost o decizie luată la momentul nepotrivit.

"În primul rând, eu am şi spus la noi la birou că eu am greşit, ştiu când am greşit, cum am greşit. Nu a trebuit să se producă acea schimbare acum. În politică, schimbarea se face în funcţie de o situaţie favorabilă, din punct de vedere politic. Deci, în astfel de situaţie, clar că era mai bine să rămân eu preşedinte, ca să trecem această perioadă", a menţionat Mihai Ghimpu.



De asemenea, Mihai Ghimpu a recunoscut că Partidul Liberal a pierdut timp preţios şi din cauza negocierilor pe care le-a purtat cu reprezentaţii PAS şi PPDA, de a merge împreună la alegeri. Preşedintele de onoare al PL a declarat că nu va repeta aceeaşi greşeală la alegerile locale.



"- PL participă la locale, sau va bate din nou la ușa blocului ACUM?

- Eu am fost împotrivă ca să batem la ușă, pentru că am știut că nici ușa nu e bună și nici cei de după ușă nu-s buni, dar așa a fost să fie. În alegerile locale partidele trebuie să meargă independent", a precizat Ghimpu.



La alegerile parlamentare din data de 24 februarie, PL nu a reuşit să treacă pragul electoral, de şase la sută pentru partide, pentru a intra în Parlament. Formaţiunea a obţinut doar 1,25 la sută din sufragii sau 17 741 de voturi, faţă de 9,67 la sută din voturi cât a strâns la scrutinul parlamentar din 2014, când a obţinut 13 mandate de deputat.

Preşedintele de onoare al liberalilor, Mihai Ghimpu, nu a concurat la alegerile din acest an, lucru pe care nu-l va face în cazul unui eventual scrutin anticipat.