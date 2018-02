Mihai Fifor: Relațiile dintre România și Moldova la nivel militar sunt excelente (VIDEO)

Ministrul român al Apărării, Mihai Fifor se află astăzi într-o vizită oficială în Moldova la invitaţia omologului său de la Chişinău, Eugen Sturza.

Astfel, în cadrul unei conferințe de presă, cei doi oficiali au evidențiat principalele subiecte discutate, dar și cooperarea excelentă dintre militarii moldoveni și cei români.

"Am trecut astăzi în revistă cooperarea militară moldo-română. Am discutat diferite modalități de sprijin prin care România ar putea să ne ajute la conslidarea capacităților armatei Naționale a Republcii Moldova. Am apreciat asistența de partea României în elaborarea cadrului legal strategic în demeniul apărării.

De asemenea, am abordat cooperarea în domeniul învățământului militar. Până în prezent, peste 800 de militari moldoveni au fost instruiți în instutuțiile din România. Am analizat oportunități de participare a Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, în comun sau cu sprijinul României. Această intenție necesită o pregătire minuțioasă.

Am exprimat recunoștință domnului ministru Fifor pentru invitația de a participa la exercițiile de anul curent. Sunt convins că militarii celor două armate vor demonstra că sunt buni ostași și buni prieteni.

Pe lângă sprijinul armatei națioanale, Guvernul României a fost alături și a desfășurat mai multe proiecte benefice cetățenilor din toate regiunile, mă refer la proiectul NATO de distrugere a pesticidelor. România a contribuit cu 850 de mii de euro pentru reambalarea și distrugerea pesticidelor. Cooperarea dintre armata României și a Republicii Moldova este importantă pentru securitatea țării noastre și trebuie să rămână la fel. Am stabilit cu ministrul Fifor că vom depune efort și vom realiza obiectivele propuse. Sărbătorim 26 de ani de la crearea instituției. Doresc să felicit toți militarii cu acestă zi. Vă mulțumesc", a spus ministrul Apărării, Eugen Sturza.

De asemenea, ministrul român al Apărării a subliniat faptul că această vizită este una simbol pentru el, iar întâlnirea cu Eugen Sturza a fost una extrem de bună.

"Vă mulțumesc pentru invitație. Este o vizită pe care mi-am dorit-o foarte mult. Este o vizită cu valoare simbol. Așa cum am convenit la 1 decembrie, anul acesta eu fac prima vizită în calitate de minstru al Apărării Națioane. Permiteți-mi să mă alătur felicitărilor pentru toți militarii moldoveni. A fost o întâlnire extrem de bună.

Nu facem nimic altceva decât să abordăm subiecte prioritare, despre securitatea din regiune dar și despre parcursul european al Republici Moldova. România va rămâne un susținător al Republicii Moldova. Aprecierea noastră este că parcursul european al Republici Moldova trebuie să fie unul ireversibil. Moldova reprezintă un partener strategic, nu doar un stat strategic. Vă asigur cu întreaga noastră susținere. Am subliniat colobarerea dintre instituțiile noastre, și anume, intruirea de comun a armatelor.

Eu zic că va fi un an bogat în exerciții. Am căzut de acord să dezvoltăm cooperarea, nu doar prin exerciții, ci prin instruirea academică-militară. Anul acesta am reușit să suplimentăm locul din învățământul medical militar, la 200 de locuri. România continuă să sprijine relația de parteneriat NATO-Moldova. Relațiile dintre România și Moldova la nivel militar sunt excelente", a spus Ministrul român al Apărării, Mihai Fifor.

PUBLIKA.MD amintește că aceasta este prima vizită în Moldova a unui ministru din noul executiv de la București.