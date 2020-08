MIHAI BOLUN DEZMINTE ACUZAŢIILE: Fotbalistul susţine că nu a trucat nici un meci

Fotbalistul Mihai Bolun rupe tăcerea! Unul dintre cei 3 jucători ai Speranţei Nisporeni, suspendaţi pe un an din cauza participării în meciurile trucate, dezminte toate acuzaţiile. Căpitanul "alb-albaştrilor" afirmă că este curat ca lacrima.



"Nici prin cap nu mi-a trecut să particip în aşa ceva. Nu se merită. Dacă participam, aş fi fost ceva mai bogat, nu aş fi stat în chirie şi aş fi avut propriul apartament. Nu ştiu ce decizii au luat, ce au hotărât.", a spus fotbalistul, Mihai Bolun.



Sancţiunea a fost aplicată fotbalistului clubului Speranţa de către Comitetul de Etică al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal.



Fundaşul în vârstă 31 de ani recunoaşte că în unele meciuri ale Diviziei Naţionale a avut o prestaţie mai slabă, însă jocul prost nu are nimic comun cu pariurile şi, implicit, trucarea rezultatelor meciurilor.



"După carantină nu am avut niciun amical, nimic. Avem meci la fiecare a treia, a patra zi. Fără schimb să joci, este obositor. Nici eu nu sunt robot să alerg la fiecare meci în acelaşi tempou. Sunt scăderi de forma fizică, concentrarea scade.", a spus fotbalistul, Mihai Bolun.



Fundaşul Speranţei Nisporeni va contesta sancţiunea dictată în Comitetul de Apel al FMF.



"Într-un cuvânt mi-au ponegrit numele. Sigur, o să merg până la capăt până nu se va clarifica toată situaţia. MUSCA Poate o să ajung chiar şi la judecată. Vedem deja.", a spus fotbalistul, Mihai Bolun.



Mihai Bolun este legitimat la clubul Speranţa Nisporeni din anul 2012.



Cu gruparea nisporeneană jucătorul a urcat treptat din Divizia B până în eşalonul de elită al fotbalului moldovenesc.