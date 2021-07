Mierea de tei a fost recoltată, iar cea de floarea soarelui este încă aşteptată. Ce spun apicultorii din ţara noastră

Mierea de tei deja a fost recoltată, iar apicultorii se pregătesc de recoltarea mierii de floarea soarelui. Chiar dacă anul acesta din cauza condițiilor meteorologice s-a strâns roada cu circa două săptămâni mai târziu, producătorii de miere spun că sunt mulțumiți de cantitatea de miere din acest an.

”Este la etapa de maturare a mierii. Deja o căpăcește. Aici peste tot este nectar, vedeți cum strălucește? Este miere.”



Vadim Bandur are prisaca pe dealurile din raionul Florești și se ocupă cu apicultura din 2011. Bărbatul spune că are 40 de stupi și este mulțumit de calitatea și cantitatea mierii pe care o extrage. El se așteaptă la 40 - 50 de kg de miere de la o familie de albini. Acum, albinarul este în așteptarea mierii de floarea-soarelui pe care o va colecta în primele săptămâni ale lunii august. Bărbatul spune că dacă mierea de salcâm și cea de tei o comercializează pe piața internă, cea de floarea-soarelui este mai mult pentru export.



”Este o cantitate mai mare și încă nu am așa clienți ca s-o consume așa de repede pe piața internă. Oricum o parte o las pentru piața internă, iar cealaltă o vând la preț angro pentru exportatori. Mulți preferă mai mult mierea de salcâm care este la un preț destul de mare și cu toate că este scumpă așa o cumpără.”



Apicultorul spune că anul acesta, un kilogram de miere de albine va fi în mediu cu 20 de lei mai scump, majorarea fiind dictată de creșterea prețurilor la consumabile.



”Este un cost dictat, impus într-un fel. Într-un fel noi am fost nevoiți s-o facem, deoarece fagurii de ceară anul trecut erau 150, acum sunt 170. Același lemn la fel a fost destul de scump. Stupii erau 1100 lei, iar acum îi găsim la 1500. Mulți producători chiar și-au oprit activitatea din această cauză.”



Anul acesta, un kilogram de miere de tei poate fi cumpărat în medie cu 120 de lei, față de 100 de lei anul trecut, iar mierea de floarea sorelui va costa în jur de 90 de lei kilogramul.