Mierea de salcâm, mai scumpă în acest an. Recolta acestui produs s-a micșorat cu 50 la sută din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Andrei Bivol din staul Bardar, raionul Ialoveni are o prisacă cu 400 de familii de albine. Dacă anul trecut a cules patru tone de miere de salcâm, acest sezon pentru apicultor este o adevărată catastrofă.”Timp de 20 de ani, nu am mai întâlnit așa ceva ca să nu avem producție de loc. De vânzare nu cred că o să avem miere anul acesta. Speranță la salcâm e zero”, a spus apicultorul, Andrei Bivol.”Anul acesta ne pregătim deja să ne ducem la tei, ne pregătim de floarea soarelui. Încercăm acum să mai dăm ceva mâncare la albine, pentru că am acumulat puțin și oricum e puțin pentru ele”, a spus apicultorul, Andrei Bivol.”Nu știm dacă vom avea roadă, încă e devreme de zis. Mai mult că nu o să fie, dar mai avem o speranță. Au fost ani și 8 kilograme, 11 sau 15, dar ca anul acesta n-am văzut de când sunt eu apicultor”, a spus apicultorul, Ion Vieru.”Una că nu este salcâm, dar nu am avut așa consum de mâncare, nu am avut niciodată. Adică, toată rezerva de hrană, care era în stup, mierea au consumat tot și am procurat zahăr ca să le putem menține până la moment. Este gravă situația”, a menţionat apicultorul, Ion Vieru.”Ar fi una din soluții, dacă Ministerul Agriculturii prin intermediul AIPA sau prin intermediul altor programe. Nu vrem susținere financiară, poate în formă să ne ofere niște zahăr, ca noi să putem menține puterea familiilor și să putem ajunge cu ele la alte culesuri”, a spus președintele Asociației Apicultorilor din Moldova, Ion Maxim.În acest an, un kilogram de miere de salcâm va ajunge să coste în jur de o sută de lei, cu 35 de lei mai mult ca anul trecut. În 2019, apicultorii din Moldova au produs peste o mie de tone de miere de salcâm.