Miei, la mare căutare, chiar dacă până la Paşte mai e mult. Cât costă kilogramul de carne de miel

Iurie Răponică din Ciuciuieni, raionul Sângerei are câteva stâne de oi. Bărbatul spune că, în acest an, oamenii au început mai devreme decât de obicei pregătirile pentru masa de sărbătoare, de la care mielul este nelipsit. Antreprenorul arede vânzare peste 60 de miei."Deja au început să sune, să pregătească, să nu fie mai scump la Paşte. Se pregătesc deja de Paşte. Până azi, de când au început a făta 25 de capete am deja vândute", a spus Iurie Răponică, antreprenor."La 500 sute de capete am avut, acum am rărit. Nu ştiu cum am ieşit în acest an aşa un pic la mal. E greu în acest an e greu, e problemă cu fânul, e 70-100, cumpărăm nu avem altceva ce face. Grăunțele, cinci lei, şase lei e foarte scump", a declarat Iurie Răponică, antreprenor.Primii miei au venit pe lume încă în urmă cu aproape 2 săptămâni, iar o parte din ei sunt deja numai buni pentru a fi sacrificaţi. Crescătorii de ovine spun că munca lor e colosală, mai ales în perioada aceasta."Acest miel are două zile, e de la prima fătare, mama lui a prima dată a fătat, e mioară. Aici dacă nu eşti o zi printre ei, cei care cunosc, îi laşi apoi vii găseşti unul care intră sub iesle, mort. Trebuie să stai toată ziua să umbli pe lângă ei", a declarat Andrei Ghelas, antreprenor.În acest an, Paştele va fi sărbătorit în data de 2 mai.