Micuțul, rănit în urma tragediei din Magnitogorsk, s-a întors acasă din spital

Copilul de aproape un an care a supravieţuit în mod miraculos sub ruinele blocului prăbuşit în Magnitogorsk a ajuns acasă. Micuțul Ivan s-a întors în oraşul său natal după ce o lună şi jumătate a fost tratat într-un spital din Moscova. La aeroport, cei doi au fost întâmpinaţi de rudele lor, un medic, dar şi salvatorii care au participat la operaţiunea de scoatere a copilului de sub dărâmături.

"Dragul nostru, suntem fericiţi să te întâlnim în Magnitogorsk."

Micuţul se simte mai bine, dar periodic acesta va fi supus unor analize medicale. Mâine, băieţelul va împlini un anișor. Blocul locativ s-a prăbuşit în data de 31 decembrie a anului trecut în urma unei deflagraţii provocată de o scurgere de gaze. Micuțul Ivan a fost găsit printre dărâmături la 30 de ore după ce a cedat clădirea în care se afla.

El a supraviețuit unor temperaturi care au căzut până la 35 de grade sub zero. Atunci când a fost descoperit, copilul a fost diagnosticat cu traumatism închis la cap, fracturi, degerături, hipotermie şi deshidratare.

Băieţelul a fost dus de urgenţă într-un spital din Moscova.

În total, 39 de oameni şi-au pierdut viaţa în tragedie.