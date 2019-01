Microbuzele din Ialoveni sunt SUPRAÎNCĂRCATE. Pasagerii se plâng că nu pot ajunge în Capitală

Flux mare de pasageri // foto: publika.md

Deşi trăiesc la câţiva kilometri de Capitală, oamenii din Ialoveni spun că le este foarte greu să ajungă în Chişinău. Unica rută de microbuz care face legătura între aceste localităţi este supraaglomerată. În orele de vârf, oamenii sunt nevoiţi să aştepte chiar şi o oră pentru a prinde un loc în picioare. Subiectul a fost discutat în cadrul unei şedinţe a primăriei Ialoveni, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai ministerului economiei şi ai Agenţiei Naţionale Transport Auto.



Pasagerii se plâng că le este cel mai greu dimineaţa şi seara, când pleacă şi se întorc de la muncă. Deşi, în mod obişnuit, distanţa dintre Ialoveni şi Chişinău este parcursă în 15 minute, oamenii ajung în câteva ore la destinaţie pentru că nu au loc în microbuz.



"Foarte mare aglomeraţie. Iată, de la Ialoveni într-o oră am ajuns. "



"Nici nu încap. Iată, în această rutieră au fost vreo 30 - 40 de oameni. Se opresc, dar dacă nu încap oamenii."



Oamenii spun că microbuzele pornesc din centrul oraşului Ialoveni deja încărcate până la refuz. Astfel, cei care încearcă să urce din alte staţii nu au loc în transport.



"Circulă rău. Trebuie să se pornească mai des de acolo, dar ei aşteaptă să se încarce şi, după asta, nu mai sunt locuri pentru alţi oameni."



"Ar trebui mai multe microbuze. Mai ales în orele de vârf. Seara şi dimineaţa, după ora şapte e foarte aglomerat."



Şoferii sunt de părere că pasagerii exagerează şi că de fapt ar fi loc pentru toţi.



"Oamenii multe pot să spună. Iată vă spun, am venit, de la jumătate până la fără 20, am venit cu 12 călători. Asta e ora de vârf, aşa se numeşte."



" Nu mă întrebaţi pe mine, nu vă pot răspunde. Veniţi în timpul zilei şi o să vedeţi."



Problema transportului a fost discutată în cadrul unei şedinţe convocate la primăria Ialoveni. Edilul susţine că peste 1500 de oamenii au semnat o petiţie prin care îşi exprimă nemulţumirea faţă de transport. Şi nu e singura problemă sesizată pe ruta 35.



"Oamenii nu se pot îmbarca, şed câte 30 de oameni şi aşteaptă rutiera. Dacă vine rutiera de la Mileştii Mici, 35-ul se dă jos şi îi face o bătaie lu acela lu şofer. Iată la asta o ajuns şi asta e situaţia", a declarat Sergiu Armașu, primarul din Ialoveni.



Unul dintre managerii rutei 35 a negat toate acuzaţiile.



"Nu ştiu dacă pot să îi zic bătaie. Dacă el are călătorii lui de la Mileşti, de la Costeşti sau de la Ruseştii Noi, Bardar, atunci el are un tarif, are un preţ în gară care îl plăteşte, exact aşa şi noi avem un preţ în gară", a spus Veaceslav Plămădeală, manager transport ruta 35.



După aproape două ore de discuţii, reprezentanţii ministerului economiei şi cei de la ANTA au decis că vor monitoriza timp de două săptămâni activitatea microbuzelor de la Ialoveni.



"ANTA împreună cu echipajele specializate din cadrul INP vor efectua o inspectare a tuturor unităţilor de transport care circulă pe segmentul Ialoveni- Chişinău. Anume prin corespunderea stării tehnice şi asigurarea nivelului de siguranţă", a declarat Serghei Bucătaru, secretar de stat Ministerul Economiei.



După aceste verificări va fi luată o decizie privind graficul rutelor şi posibila suplimentare a numărului de unităţi de transport. În prezent, pe ruta 35 din Ialoveni circulă 37 de curse.