Microbuzele din Capitală au program redus. Vezi cauza

Şoferii microbuzelor de linie din Chişinău şi-au făcut astăzi program redus. Mulţi dintre ei au decis să nu iasă la lucru, deoarece în zilele de sărbători înregistrează doar pierderi, iar în maxi-taxiuri bate vântul.



"Azi de la Maria Dragan, am ieşit cu 6 oameni, şi până la Schinoasa, cu 6 oameni", a spus un şofer.



"- Nu avem pasageri. Ne ajunge doar să alimentăm maşina şi să achităm firmei", a adăugat un alt conducător de microbuz.



Cei mai nemulţumiţi de această situaţie sunt însă pasagerii. Atât pe străzile centrale, cât şi în cartiere ei au aşteptat şi câte 45 de minute pentru a prinde microbuzul.



"Avem deja vreo 15 minute. Am stat acolo pe Tighina vreo 30 de minute am stat şi nici o rutieră nimic", a spus un om.



Regulamentul Primăriei Chişinău prevede însă că microbuzele trebuie să respecte un orar stabilit de autorităţi şi administratorii rutelor. Şeful Direcţiei Transport a Capitalei, Vitalie Butucel, nu a răspuns la telefon pentru a oferi explicaţii despre situaţia care se repetă la orice sărbătoare. Aceeaşi schemă o găsim şi la administratorii care operează curse în afara Chişinăului.



"- Nu-s pasageri.

- Cam cu cât mai puţin decât în zilele obişnuite?

- Mult mai puţin. Cu 80 de procente".

Iată ce spun şoferii despre situaţia creată:



"Numai într-un capăt lucrăm. Dacă sunt aici încolo, de acolo nu-s. Într-un singur capăt lucrăm".



"Nici motorina nu o scoţi, îs puţin de tot".



Un lucru este clar. De liniştea din oraş au profitat cei care au decis să iasă la plimbare pe străzile Capitalei.



"E liniştit, cu mult e mai liniştit. Şi puţină lume se vede".



"Azi e linişte, în oraş e sărbătoare. Cu sărbătoarea, cu naşterea domnului".



"Oamenii se plimbă, se odihnesc. Au aşteptat această sărbătoare."



De miercuri, bugetarii vor ieși la muncă.