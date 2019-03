Microbuzele care transportă pasageri, VERIFICATE la frontieră dacă au LICENŢĂ. Ce au păţit persoanele care nu dispuneau de document

Razie de amploare la posturile vamale Sculeni, Costești și Leuşeni. Poliţia de Frontieră, împreună cu Agenţia Naţională de Transport Auto şi Serviciul Fiscal de Stat au verificat toate vehiculele de transport de persoane.

Şoferii care au încălcat prevederile legale s-au ales cu amenzi şi au rămas fără plăcuţele de înmatriculare.

"La moment se transportă cinci persoane din Franţa spre Republica Moldova. Riscă o amendă de la 200 la 300 unităţi contravenționale cu lipsirea dreptului şi ridicarea plăcuţelor de înmatriculare a mijlocului de transport", a spus Roman Pascalu, ofiţer superior de investigaţie, postul de frotieră Leuşeni.



Șoferul susţine că nu are licenţă deoarece microbuzul este înmatriculat in Bulgaria.



"- Nu sunteţi înregistrat ca transportator auto? - Nu. - De ce nu aveţi actele necesare? - Dar cine permite la noi să transporți pasageri cu numere străine", a spus acesta.



Pasagerii nu ştiau dacă șoferul deține sau nu actele necesare.



" - Vi s-a spus că are licenţă sau nu?

- Nu. Nici nu am întrebat.

- De ce nu aţi întrebat?

- Că nu am întrebat.

- Vi s-a oferit un bilet de călătorie?

- Nu vreau să răspund", a răspuns unul dintre pasageri.



Un alt şofer care mergea spre România avea licență, însă aceasta era valabilă doar pe teritoriul țării noastre.



"- Am înţeles că licenţa dumneavoastră este doar pe teritoriul Republicii Moldova.

- Nu am eliberat eu, nu am de unde să ştiu că este pe teritoriu sau nu este pe teritoriu, sunt oameni competenți pentru asta.

- Dumneavoastră unde vă duceţi acum?

- Până la Iaşi", a spus şoferul.



Pasagerii spun ca au plătit pentru cursă însă nu s-au interesat dacă şoferul are dreptul de a transporta persoane contracost:



"- Aţi primit un bon de plată?

- Nu.

- Dar un bilet de călătorie?

- Nu.

- Nu v-a spus dacă o să vă dea sau nu?

- Nu.

- Aţi achitat deja pentru călătorie?

- Acum trebuie să achit."



Săptămâna trecută, astfel de acțiuni au fost desfășurate și la posturile vamale din Cahul, Vulcăneşti şi Giurgiulești. Atunci au fost amendaţi 15 şoferi.



"Noi ne dorim să diminuăm esenţial sau chiar să eradicăm acest fenomen, de transport ilicit, deoarece aceşti transportatori nu asigură un grad corespunzător de siguranţă a traficului rutier, mai mult ca atât au şi o activitate economică tenebră fapt care aduce un prejudiciu esenţial la bugetul de stat", a spus Sergiu Bucătaru, secretar de Stat în domeniul transportului.



Amenda pentru transportarea ilegală de pasageri este de la 4 la 12 mii de lei. De asemenea, sunt ridicate plăcuțele de înmatriculare pentru o perioada de 6 luni.

Pe teritoriul ţării noastre sunt aproximativ 500 de transportatori auto care activează legal.