Microbiştii au creat atmosferă de vis în UCL. Suporterii s-au întrecut în cântece şi coregrafii

FOTO: publika.md

Faza sferturilor de finală din acest sezon a intrat în istorie ca cea mai dramatică din Liga Campionilor. Nu doar că echipele au făcut spectacol, dar şi suporterii, care au creat în tribune atmosferă de poveste.



În prima manşă a confruntării dintre FCv Liverpool şi Manchester City, fanii "cormoranilor" au interpretat minute în şir celebra piesă "You Will Never Walk Alone" a formaţiei "Beatles".



În retur, suporterii lui City au dat o replică pe măsură. "Citadinii" au cântat o variantă modificată a piesei "Hey Jude", tot de "Beatles".



Tiffozii italieni au pus umărul la minunea reuşită de AS Roma în manşa retur cu FC Barcelona de pe Stadio Olimpico. Ei au creat o atmosferă electrizantă, iar la sfârşitul meciului au sărbătorit ca nebunii calificarea favoriților în semifinale.



Pe stadionul lui Juventus, în prima manşă a confruntării șu Real Madrid, a avut loc un show de lumini. Fanii au aclamat 11-le de start al echipei şi au cântat imnul clubului la unison.



În manşa secundă, fanii lui Real au cântat şi ei propriul imn şi au impresionat și printr-o coregrafie de excepţie



Vineri va avea loc tragerea la sorţi pentru semifinalele competiţiei, iar balul Ligii Campionilor va continua la CANAL 3 începând cu 24 aprilie, când este programată prima manşă.