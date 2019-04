Mick Schumacher, pe urmele tatălui. A reușit al doilea timp în testele din Bahrain, la volanul unui monopost Ferrari

Cel mai bun timp al său a fost de 1 min. 29 sec. 976/1000, obţinut sub privirile mamei sale Corinna şi a bunicii sale, pilotul de 20 de ani, fiind devansat doar de olandezul Max Verstappen (Red Bull) - 1 min. 29 sec. 379/1000."Am apreciat această zi. Am avut impresia că sunt la mine în garaj încă din primul moment, cu multă lume care mă cunoaşte de când eram mic", a comentat Schumacher jr. într-un comunicat dat publicităţii de scuderia Ferrari."SF90 este incredibilă din cauza forţei sale, dar ea este şi suplă de pilotat, iar din acest motiv m-am simţit foarte bine. Am fost impresionat de puterea de frânare a unui monopost de Formula 1. Mi s-a părut că pot frâna din ce în ce mai târziu, iar maşina intra în viraj oricum", a adăugat el.Campion european de Formula 3 în sezonul trecut, Mick Schumacher şi-a făcut debutul în Formula 2 la sfârşitul săptămânii trecute, pe aceeaşi pistă din Bahrain, clasându-se pe locurile 8 şi 6 în cele două curse la care a participat.Tânărul pilot, al cărui tată a câştigat Marele Premiu al Bahrainului pe 4 aprilie 2004, după ce a luat startul din pole position, urmează să testeze miercuri un monopost al echipei Alfa Romeo (fostă Sauber), motorizată de Ferrari.Mick Schumacher a avut marţi prima sa experienţă adevărată într-o maşină de Formula 1 modernă, după ce a mai pilotat anterior monopostul cu care tatăl său a câştigat, în 1994, titlul de campion mondial cu Benetton pe circuitul de la Spa-Francorchamps, înaintea Marelui Premiu al Belgiei din 2017, scrie agerpres.ro. Michael Schumacher, care nu a mai avut nicio apariţie publică după accidentul de schi suferit în decembrie 2013, deţine în continuare recordul de victorii în Formula 1, cu 91 de Mari Premii câştigate. El a cucerit în total şapte titluri de campion mondial, cinci dintre ele alături de Ferrari, între 2000 şi 2004. Schumacher senior s-a despărţit de scuderia italiană în 2006, când s-a retras din activitate, revenind apoi în competiţie alături de Mercedes, între 2010 şi 2012, fără vreun să înregistreze însă nicio victorie.