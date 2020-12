Mick Schumacher a devenit campion mondial

Tânărul pilot de 21 de ani a câştigat titlul în Formula 2, după ce s-a clasat pe locul 18 în ultima cursă a sezonului, desfăşurată pe circuitul de la Sakhir din Bahrain."Să fiu sincer, sunt un pic copleșit de emoții, așa cum am mai spus încă nu prea realizez că am câștigat titlul de campion, cred că îmi va lua câteva zile până îmi voi da seama ce s-a întâmplat. Sunt foarte fericit și recunoscător că pot lucra cu astfel de oameni. Am învățat multe de la ei și pot spune ei toți sunt prietenii mei", a menționat Mick Schumacher.Mick Schumacher a ocupat primul loc în clasamentul general cu 215 puncte, cu un avans de 14 puncte faţă de rivalul său, britanicul Callum Ilott. Cursa din Bahrain a fost câştigată de indianul Jehan Daruvala.Mick Schumacher mai are în palmares un titlu în Formula 3 câştigat în 2018. Începând cu anul viitor, Schumacher junior va debuta în Formula 1. Germanul va concura pentru echipa americană Haas. Coechipierul său în sezonul 2021 va fi rusul Nikita Mazepin.Mick va conduce prima dată maşina actuală a Haas la etapa de Formula 1 din Abu Dhabi, care se va desfășura în perioada 11-13 decembrie, când va participa la primele antrenamente libere.