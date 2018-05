MICII ARTIŞTI AI STRĂZII. Tinerii cântă din plăcere şi nu pentru bani

Unii trecători îi percep ca simpli cerșetori, ei însă, cântă din plăcere și nu pentru bani. Este vorba despre cântăreții ambulanți, pe care îi vedem prin parcuri, pe străzi sau prin pasajele subterane din Capitală.

Printre ei sunt şi Rustam și Denis, doi tineri chitariști care își manifestă talentul în stradă.



Rustam Ruban a început să cânte la chitară acum patru ani, iar instrumentul l-a primit în dar de la un prieten.



"Am luat prima dată chitara în mână când aveam vreo 17 ani. Un prieten de-a meu o luat chitara și cum s-o primit că el nu cânta, o cântat vreo saptămână și o lăsat, dar eu am cerut chitara de la dânsul și am încercat", a spus chitaristul Rustam Ruban.



"Pur și simplu că eu nu pot să cânt acasă, vecinii una alta și am venit aici, se primește că merge ca un fel de repetiții pentru care eu și primesc bani. Eu și lucrez și merge ca un hobby", a spus chitaristul Rustam Ruban.



Rustam spune că oamenii reacționează diferit, unii îi admiră, alţii îi critică.



"Cineva spune că e destul de bine arată like, cineva pune bani, dar sunt oameni care spun că „dute la lucru, ce faci aici?.



Denis Lupan şi-a cizelat talentul de mic copil. A început să cânte în pasajele subterane la îndemnul unui prieten. Tânărul spune că scopul lor este de a face lumea mai frumoasă.

"Cum alții cred că voi nu puteți să vă găsiți de lucru și voi stați aișia și numa ca banii să vă vie. Nu-i așa, mai mult stăm că când cânți și vezi că lumea trece și se bucură e atlceva", a spus cântărețul Denis Lupan.



Trecătorii s-au arătat încântați de talentul băieților.



"Asta-i foarte bine dacă doresc să-și dezvolte abilitățile și pentru începători e perfect ca experiență, cel mai important apoi să nu se oprească doar la asta."



"Ne ridică dispoziția și poate cineva să-i aprecieze și într-o grupă să nimerească."



"Ei sunt bravo! Fiecare își câștigă banii cum poate."



Timp de o seară, petrecută în stradă cântând, tinerii adună până la 200 de lei.