Michel Barnier dezminte că UE şi Marea Britanie ar fi ajuns la un acord privind serviciile financiare post-Brexit

, scrie agerpres.ro. 'Articole eronate în presă despre Brexit şi serviciile financiare', a scris Barnier pe Twitter. 'UE poate acorda sau retrage în mod autonom echivalenţa unor servicii financiare. La fel ca în cazul altor ţări, UE este pregătită să iniţieze şi cu Marea Britanie un dialog strâns privind reglementările, respectând deplin autonomia celor două părţi', a completat negociatorul-şef al UE.El a respins astfel informaţiile publicate de The Times, care a scris că premierul britanic Theresa May a ajuns la un acord cu Uniunea Europeană care le-ar permite companiilor britanice de servicii financiare să aibă acces la pieţele europene după Brexit. Invocând surse guvernamentale, această publicaţie a menţionat că acordul priveşte toate aspectele unui viitor parteneriat în domeniul serviciilor financiare, precum şi al schimbului de date, susţinând că UE ar garanta companiilor britanice accesul pe pieţele europene atât timp cât legislaţia financiară britanică ar rămâne aliniată în mare măsură celei europene.La rândul său, Ministerul britanic pentru Brexit a răspuns agenţiei France Presse după apariţia articolului din The Times că 'nimic nu a fost convenit înainte să fie totul convenit'.De la începerea negocierilor asupra ieşirii Regatului Unit din UE, începute în iunie 2017, serviciile financiare au constituit o chestiune importantă în discuţii. Londra doreşte un acord care să le permită companiilor britanice să continue să opereze în Europa, în special pentru a proteja rolul financiar al City-ului.Această opţiune a fost respinsă mult timp de către Bruxelles, dornic să menţină 'indivizibilitatea' libertăţilor pieţei unice, care includ libera circulaţie a serviciilor şi capitalurilor, dar şi libera circulaţie a persoanelor, căreia guvernul britanic doreşte să îi pună capăt.