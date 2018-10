Michel Barnier: Brexitul va impune controale administrative între Marea Britanie şi Irlanda de Nord

scrie agerpres.ro. "UE şi Marea Britanie exclud amândouă existenţa unei frontiere fizice cu insula Irlanda, în aşa fel încât ceea ce se va întâmpla în Irlanda de Nord se va întâmpla şi pe piaţa unică europeană. Vor exista proceduri administrative care nu există încă pentru mărfurile provenind din restul Marii Britanii care ajung în Irlanda de Nord", a explicat el în faţa reprezentanţilor companiilor din UE la Bruxelles.Această perspectivă este deja respinsă de partidul ultra-conservator nord-irlandez DUP, susţinător cheie al guvernului Theresei May în Parlamentul de la Londra. Theresa May a insistat asupra faptului că nu va accepta un Brexit care ar impieta asupra suveranităţii britanice."UE este ataşată de integritatea teritorială a Marii Britanii, dar Marea Britanie trebuie să respecte piaţa unică europeană care include Irlanda", a subliniat Michel Barnier."Uniunea Europeană propune realizarea de controale de o manieră mai puţin intruzivă şi evitarea controalelor fizice. Companiile din Marea Britanie vor trebui să completeze declaraţii vamale online când vor dori să trimită bunuri în Irlanda de Nord. Camioanele şi containerele vor fi scanate la bordul feriboturilor şi al portcontainerelor cum se face între Spania şi insulele Canare", a explicat el."De asemenea, vor fi organizate controale pentru bunurile industriale la sediile companiilor din Irlanda de Nord şi nu la frontiere", a adăugat el."Rămân controalele sanitare şi fitosanitare, care vor trebui realizate la frontiere din motive de securitate alimentară şi sănătate animală. Irlanda trebuie să rămână o zonă epidemiologică unică. Se efectuează deja controale în porturi, dar cu Brexitul va exista o schimbare de scară şi ele se vor efectua pentru 100% din animalele vii, şi nu pentru 10% ca astăzi", a precizat el.Theresa May este aşteptată la Bruxelles săptămâna viitoare pentru un summit al UE descris de preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, drept "un moment al adevărului" pentru discuţiile privind o ieşire ordonată a Marii Britanie din blocul comunitar."Nu noi am ales Brexitul, britanicii sunt cei care l-au ales şi propunerile noastre sunt menite să ajute Marea Britanie să-şi asume consecinţele negative ale Brexitului", a reamintit Michel Barnier.