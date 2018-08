Michael Jackson a fost devansat în topul celor mai bine vândute albume din toate timpurile de trupa californiană de muzică rock Eagles, conform Recording Industry Association of America (RIAA), asociaţia industriei muzicale din SUA, scrie libertatea.ro.

Astfel, albumul "Their Greatest Hits 1971-1975" a devansat celebrul "Thriller" al lui Michael Jackson, a anunţat luni, 20 august, RIAA, citată de Agerpres.

RIAA este o asociaţie ce reprezintă cea mai mare parte a industriei muzicale şi care analizează şi actualizează de 60 de ani vânzările din industria muzicală din SUA fiind responsabilă pentru emiterea de certificări de aur şi platină.

Albumul de hit-uri a obţinut 38 de certificări disc de platină, ceea ce echivalează cu 38 de milioane de copii vândute în format fizic sau pe platformele de streaming de la lansarea sa, în februarie 1976.

"Thriller", semnat de regretatul Michael Jackson, a ajuns astfel pe locul al doilea în topul celor mai vândute albume din toate timpurile, cu circa 33 de milioane de copii comercializate de la lansarea sa, în 1982.

Locul al treilea din acest top este ocupat tot de formaţia Eagles, cu cel de-al doilea album, Hotel California, lansat în 1976 şi vândut în peste 26 de milioane de exemplare.

Eagles a dominat topurile americane în anii 1970 cu hituri precum "Take It Easy", "One of These Nights" şi "Hotel California".

Trupa, cu peste 150 de milioane de albume comercializate în toată lumea, a intrat în 1998 în panteonul rockului Rock and Roll Hall of Fame şi se află în prezent în turneu.

Trupa Eagles a fost formată de Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon și Randy Meisner, în anul 1971, în Los Angeles, California, SUA.

Cu cinci single-uri numărul unu și șase albume numărul unu, Eagles a fost una dintre cele mai de succes trupe din anii 1970. La sfârșitul secolului 20, două dintre albumele lor , Their Greatest Hits (1971–1975) și Hotel California, s-au clasat printre cele mai bine 20 de albume vândute în SUA potrivit RIAA.

Michael Jackson a murit la data de 25 iunie 2009, înconjurat de familie, într-un spital din Los Angeles, ca urmare a unei intoxicații cu propofol, după ce a suferit de insuficiență respiratorie la locuința sa din North Carolwood Drive, în vecinătatea Holmby Hills din Los Angeles.