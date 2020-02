Mica gimnastă care NE DUCE FAIMA în lume, eroina emisiunii "Respect Moldova". Află secretul succesului ei

O fetiţă originară din Moldova a reuşit să obţină primul loc la două competiţii importante din Germania. Adriana Lungu, are doar opt ani şi este din Chişinău. Chiar dacă face gimnastică de doar un an, succesele ei sunt demne de toată admiraţia. Jurnaliştii de la emisiunea "Respect Moldova" a postului de televiziune PRIME au realizat un reportaj despre gimnasta care ne duce faima.



Adriana a plecat împreună cu părinţii în Germania acum doi ani. Pentru a se încadra mai uşor în noua ţară, a fost înscrisă la mai multe activităţi, însă doar gimnastica a cucerit-o cu adevărat.



"Mi-am ales gimnastica, pentru că la înot mă tem puţin, la dansuri nu îmi place tare şi la tenis tot nu tare îmi place şi după asta m-am gândit că mai bine să rămân la gimnastică. Puţin este greu, dar mă strădui să fac", a spus Adriana Lungu, gimnastă.



Prima competiţie la care Adriana a participat a avut loc anul trecut. Bătălia s-a dat între 200 de sportive, însă ea a fost cea mai bună. A urmat un alt concurs, în luna decembrie, unde a concurat pentru titlu alături de alte 70 de participante.



"Când au anunţat că am luat primul loc, eu m-am ridicat, am început puţin să plâng, că m-am bucurat", a zis Adriana Lungu, gimnastă.

Emoţiile i-au copleşit şi pe cei mai mari fani ai Adrianei, părinţii, care îi sunt mereu alături.



"Când s-a strigat că Adriana Lungu este primul loc, vă daţi seama, am început de emoţii toată să tremur, să plâng. Soţul fugea să o pozeze. Antrenorii au îmbrăţişat-o, au pupăcit-o", a zis Tatiana Gosman, mama.



"Antrenorii mi-au spus înainte de competiţie că Adriana are şanse să ia locul I, după care ne gândeam că vorbesc ca să încurajeze. Emoţiile au fost foarte plăcute, mari. Îmi tremurau şi mie mâinile când am auzit. Ne-am bucurat foarte mult, asta a fost", a spus Veaceslav Barbieru, tatăl.



Gimnasta spune că secretul succesului ei constă în multă muncă combinată cu pasiune.



"Când nu am gimnastica mă antrenez pe acasă. Avem aici şi un parc şi acolo este o bară şi eu acolo permanent mă antrenez la gimnastică", a declarat Adriana Lungu, gimnastă.



Tatăl Adrianei povesteşte că practicarea gimnasticii în Germania nu este un hobby costisitor, întrucât statul îşi ia asupra sa majoritatea cheltuielilor.



"Noi achităm o sumă lunară, dar unde locuim noi, în Russelheim, ei au ca un liceu sportiv. Primăria probabil achită costumele, toate aceste cheltuieli, părinţii doar achită lunar câte 20, 30 de euro", a menţionat Veaceslav Barbieru, tatăl.



Visul Adrianei este să devină campioană. În prezent, ea se pregăteşte pentru o nouă competiţie care va avea loc în această primăvară.