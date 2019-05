"Mi s-a îndeplinit visul". Cei mai buni antreprenori din ţară, premiaţi în cadrul Galei Bussinesului Moldovenesc

Foto: publika.md

Cei mai buni antreprenori din ţară au fost premiaţi în cadrul Galei Bussinesului Moldovenesc. În total, 120 de întreprinderi şi 77 de mărci comerciale au concurat la diverse nominalizări.



Ştefan Aramă administrează o fabrică de dulciuri din Capitală. Întreprinderea pe care o gestionează a fost premiată pentru succesele înregistrate anul trecut.



"Aceasta ne obligă şi în continuare să îmbunătăţim cât mai mult calitatea produselor noastre, şi să le promovăm cât mai mult atât în ţară, cât şi peste hotarele ţării", a menţionat antreprenorul.



Pentru realizări deosebite a fost nominalizată şi Irina Pârău, administratoarea unei agenţii de traduceri din Capitală: "Mi s-a îndeplinit visul. Vreau să mulţumesc tuturor angajaţilor companiei mele. Am depus multă muncă, străduinţă, iar asta ne-a adus un rezultat bun".



Nu doar întreprinderile mici au fost premiate la gală. Printre cei nominalizaţi s-a numărat şi una dintre cele mai mari reţele de magazine angro din ţară. Administratorul acesteia este convins că rezultatele pe care le-a obţinut până acum se datorează, în mare parte, suportului pe care îl are din partea statului.



"Noi vedem că mediul de afaceri se schimbă, se dezvoltă, sunt iniţiative foarte bune pe care le salutăm şi încurajăm toţi antreprenorii să aibă curajul şi să dezvolte afacerea pe care o au", a precizat Serghei Martânov, antreprenor.



Antreprenorii au primit distincţiile din mâinile mai multor oficiali, dar şi ambasadori străini.



"Mă bucur că Camera de Comerț a organizat un asfel de eveniment. Mă bucur că sunt premiați, evidențiați ca producători. Eu cred că asta e o cale foarte bună", a subliniat Petru Lucinschi, fostul preşedinte la Republicii Moldova.



"Ceea ce așteaptă bussinesul de fapt este confortul pentru a crește, pentru a se dezvolta. Și noi ne dorim acest lucru foarte mult. Vreau să vă doresc să creșteți, să vă dezvoltați, astfel ca împreună să creștem economia Republicii Moldova", a declarat Chiril Gaburici, ministrul Economiei şi Infrastructurii.



Ceremonia a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.



"Scopul evenimentului este de a susține și de a promova companiile din Republica Moldova prin trei modalități. Prima este de a implementa brandul și a investițiilor cu capital intelectual, a doua este participarea la târgurile din țară și de peste hotare și al treilea e de a investi în calitate", a punctat Sergiu Harea, preşedinte CCI a Republicii Moldova.



"Gala Businessului Moldovenesc" a devenit deja o tradiţie, iar în acest an a ajuns la cea de-a 16-a ediţie.