"Mi-au zis că dacă ceva, o să am probleme". Ion Ceban, indignat de târgul de Crăciun improvizat din scuarul Capitalei

Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a inițiat ședința săptămânală a Primăriei mulțumind pentru că orașul arată un pic altfel și că persistă atmosfera de sărbătoare. Acesta a menționat luminițele, brazii, și a declarat că a făcut o plimbare împreună cu familia sa. Totodată el a spus că fără incidente neplăcute nu a fost posibilă această plimbare.

În aceste locații amenajate a văzut târguri și activități care nu trebuie să existe, și că s-a pomenit cu un dezastru total.

"Am văzut o piață mică în scuarul Catedralei, baloane, jucării în vânzare. E regretabil că în astfel de condiții cineva ne are de proști. Eu ieri cand m-am apropiat, m-au trimis la "Nichita", mi-au zis că el are crișă, și dacă ceva eu o să am probleme. Eu aștept explicațiile de la pretor. Copiii care vând, nu doar încalcă decizia Comisiei Naționale dar îi fugăresc pe alții care vin, și pretorii dorm sau au baluri. Totodată am așteptat 20 de minute ca să vină poliția."

În același timp, edilul Capitalei a declarat că nu va sta la discuții cu cei care nu-și vor face bine treaba.

"Nu vom discuta și veți fi imediat dați afară. Punct, și azi aștept explicații."