"Mi-a tăiat cu adevărat respirația". De ce o mireasă i-a cerut mirelui și invitaților să se lege la ochi în timp merge spre altar? (VIDEO)

Lucy a apelat la rețelele de socializare pentru a împărtăși această filmare remarcabilă, însoțită de un mesaj emoționant: “Așadar, acesta este momentul în care mi-am legat la ochi toți invitații și am mers spre altar în ziua nunții mele. Eu și Ollie ne-am gândit că ar fi o idee foarte bună să-l legăm și pe el la ochi, deoarece, când am ajuns la final, iar tatăl meu i-a dat mâna mea lui Ollie, el a putut să-mi simtă rochia de mireasă exact așa cum am simțit-o eu când am îmbrăcat-o pentru prima dată.”

„A fost o experiență atât de importantă pentru amândoi, chiar dacă Ollie nu este orb. Ne-am gândit că a fost foarte important pentru el și pentru toți invitații mei să simtă cum este pentru mine în cel mai important moment din viața mea de până acum”, a continuat ea să descrie, mai scrie sursa citată anterior. Videoclipul emoționant a adunat peste 300.000 de aprecieri și a primit mii de comentarii. Printre acestea, o persoană a exprimat: “Tocmai ni s-a spus că băiatul meu de trei ani își va pierde vederea și sper să găsească pe cineva care să-l iubească așa. Apropo, ești frumoasă”. Un altul a împărtășit: “Mirele căzând în genunchi în timp ce te vede ca mireasă – așa cum vezi tu – este un moment de basm”. Un al treilea comentariu a spus: “Doamne, cine taie ceapa?”, în timp ce un al patrulea și-a exprimat: “Acest lucru mi-a tăiat cu adevărat respirația. Mulțumesc că ai împărtășit ceva atât de înduioșător”.