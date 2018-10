Mexicanul Sergio Perez va pilota pentru echipa Force India şi în 2019

scrie agerpres.ro. Ca urmare al acestui anunţ, pilotul francez Esteban Ocon, unul dintre tinerii remarcaţi în ultimii ani, nu are un volan asigurat în Formula 1 pentru 2019.Perez, 28 ani, a jucat un rol major în evenimentele care au condus la schimbarea patronatului la Force India în luna august. Magnatul indian Vijay Mallya a fost nevoit să accepte plasarea sub administrare judiciară la finele lunii iulie, când Perez a solicitat plata unor restanţe salariale de 4 milioane dolari.''Sunt foarte fericit să anunţ în sfârşit viitorul meu şi sunt foarte motivat pentru 2019. Force India a fost casa mea din 2014 şi mi-a permis să mă dezvolt ca pilot şi să-mi arăt abilităţile pe circuit'', a declarat Perez, care a obţinut 5 podiumuri, ultimul în aprilie în Azerbaidjan.Ocon, unul din tinerii piloţi susţinuţi de Mercedes, mai are o şansă la echipa Williams, care a anunţat deocamdată un singur pilot pentru 2019, în persoana britanicului George Russell, liderul la zi din Formula 2.