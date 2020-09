Metropola New York a găzduit Gala premiilor MTV 2020, care a fost organizat conform cerințelor impuse de pandemia de coronavirus. Interpreta și actrița americană Keke Palmer a condus evenimentul de pe scena unei săli pustii, iar mai mulți artiști au evoluat din diferite spații deschise din New York. Lady Gaga a încântat spectatorii cu mai multe ținute și măști extravagante. Interpreta a devenit câștigătoare la categoria ”Artistul anului”. Împreună cu Ariana Grande, a luat și premiul ”Cea mai bună colaborare” pentru piesa ”Rain on me”



Cel mai important trofeu al serii, ”Video of the Year”, a ajuns la interpretul canadian Abel Tesfaye pentru piesa ”Blinding Lights”, recunoscută ”Cea mai bună piesă R&B”.



Iar trupa sud-coreeană k-pop BTS a obținut trei premii la categoriile ”Cea mai bună trupă”, ”Cea mai bună piesă pop” și ”Cea mai bună piesă k-pop”. Colectivul a participat la ceremonia din Seul și au intepretat prima lor piesă în limba engleză ”Dynamite”.



Gala premiilor MTV a durat puțin peste două ore. Este primul eveniment de acest gen în perioada pandemiei de COVID-19.