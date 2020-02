Metodele recomandate de un psiholog pentru îmbunătăţirea stimei de sine

Stima de sine joacă un rol important atât în plan personal, cât şi în plan professional. Când o persoană se mulţumeşte cu „orice“, chiar dacă rezultatul o face profund nefericită şi îi încalcă scara de valori, atunci este limpede ca are o stimă de sine joasă, deoarece nu crede că merită mai bun. Şi prin urmare, nici nu are, fiindcă realitatea doar confirmă propriile credinţe interioare, este de părere psihologul Diana Pîrje.



Când devenim victimele propriilor credinţe limitative, realitatea nu are cum să fie altfel decât nefericită. Mai mult decât atât, o persoană cu o stimă de sine joasă va simţi întotdeauna teama de a nu-i pierde pe cei dragi, astfel că îşi poate activa tiparul comportamental „cu orice preţ”. Astfel de persoane rămân într-o relaţie nefericiţă, într-un cerc de prieteni unde nu-şi mai găsesc locul sau la jobul care nu-i aduce fericire, scrie adevarul.ro



Şi toate acestea pentru că nu crede că poate şi merită mai mult. Astfel, se angrenează într-un cerc vicios al nefericirii. Stima de sine este vitală şi în viaţa profesională. Persoanele cu o stimă de sine scăzută nu vor putea să-şi impună anumite limite, multe dintre ele necesare pentru confortul personal. Pentru a dobândi plăcere în ceea ce faci, psihologul susţine că foarte important să îţi comunici nevoile şi dorinţele, iar dacă nu se ţine cont de acestea, să iei atitudine pentru a evita apariţia frustrării.

Metode eficiente prin care să îţi creşti stima de sine, recomandate de psihologul Diana Pîrje:



Stima de sine este formată din două componente: iubirea de sine şi încrederea în sine. Când o persoană are încrederea în ea, are încredere că este suficient de valoroasă, astfel încât să poată face faţă tuturor provocărilor.



1) Scrie minim 10 calitaţi pe care tu le ai;



2) Scrie o listă cu toate realizările tale de până acum ( oricât de mici);



3) Analizează obiectiv ce calităţi ai folosit pentru realizarea lor;



4) Renunţă la vinovăţie. Vinovăţia este cea mai joasă vibraţie energetică. Nu eşti vinovat cu nimic, ai acţionat în funcţie de nivelul tău de dezvoltare din acel moment. Totul este un proces de evoluţie. Conştientizează acest lucru şi acceptă stadiile pe care le ai de parcurs.



5) Practică iertarea. Alături de iubire, este una dintre cele mai înalte vibraţii ale sufletului. O mama îşi iartă copilul atunci când greşeşte. De ce nu ne-am putea ierta propria persoană şi ne judecăm atât de aspru? Dezgheaţă compasiunea din inima ta.



6) Nu există eşecuri, doar experienţe. Tot ceea ce ţi se întâmplă, doar te şlefuieşte. Fiecare persoană este ca un diamant care se slefuieşte prin experienţele avute.



7) Respectă-ţi promisiunile, nu mai amâna lucrurile importante. Defineşte ce îţi este prioritar şi nu te abate de la obiectivul tău.



8) Ai grijă de aspectul tău fizic. Fii conştient că felul în care te prezinţi oamenilor te defineşte şi spune foarte multe lucruri despre tine. Când eşti neglijent cu tine, nu te vei simţi bine în pielea ta şi, automat, nu vei avea o stimă de sine ridicată.



9) Fidelitatea faţă de propria persoană. Cea mai mare dorinţă a noastră este ca partenera/ul să ne fie fidel/ă. Dar oare cât de fideline suntem nouă înşine şi promisiunilor/dorinţelor noastre? Cât de mult ne ţinem de cuâant faţă de propria persoană? Când renunţi la tine, automat te trădezi. Fii disponibil pentru ceilalţi atât cât poţi, dar rămâi pe primulloc pentru tine. Nu te mai amâna.