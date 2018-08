Metode eficiente. Cum să slăbești în timp ce dormi

Pierdererea kilogramelor în plus este mereu o provocare, mai ales pentru femei şi mai ales pentru cele care îşi doresc să se menţină în formă maximă, indiferent de ceea ce mănâncă. Pierderea kilogramelor în plus presupune un efort de durată și constant. Totuși, putem da o mână de ajutor procesului de slăbire și… în timpul somnului.

Există, însă, o serie de trucuri care te ajută să pierzi kilogramele în plus în timp ce dormi. Sunt la îndemâna tuturor, doar că multe dintre noi nu știu că gesturi atât de banale pot face minuni.

1. Ia o cină săracă în sodiu. În primul rând, alimentele foarte sărate consumate înainte de culcare nu se digeră cu ușurință în timpul somnului, provocând balonări la trezire. În plus, după cum cu siguranță știi, consumul de sare determină retenția de apă care favorizează creșterea în greutate. În consecință, ca să slăbești în timp ce dormi, la cină optează pentru mâncăruri pe bază de legume, în special supe. Acestea asigură o digestie ușoară în timpul somnului și favorizează și pierderea kilogramelor în exces, scrie realitatea.net

2. Scade temperatura din dormitor. O cercetatare a urmărit cazul persoanelor care dormeau în camere unde temperatura nu depășea 17 grade C şi, respectiv, unde temperatura ajungea la 24 grade C. S-a demonstrat că cei care dormeau la temperaturi scăzute ardeau cu 7% mai multe calorii decât cei care dormeau în încăperi unde temperatura ajungea la 24 grade C.