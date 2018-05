Metoda prin care soția prințului William a slăbit spectaculos

Desi a nascut de trei ori, Ducesa de Cambridge s-a recuperat rapid dupa venirea pe lume a copiilor. Conform Womenshealthmag.com, Kate Middleton nu este adepta dietelor drastice, ci prefera mai degraba un stil de viata sanatos si o alimetatie corecta. Se pare ca Ducesa de Cambridge prefera dieta Dukan, care da rezultate vizibile in timp foarte scurt. Dieta Dukan urmareste patre etape, primele doua lucrand in favoarea pierderii in greutate, iar cele din urma spre a te ajuta sa te mentii la greutatea dorita, nou regasita, scrie bzi.ro.



Dieta Dukan "Etapa de Atac" - prima etapa. Denumita sugestiv "Etapa de Atac", prima faza a programului de slabit se desfasoara pe o perioada de pana la 10 zile, in functie de cate kilograme vrei sa pierzi. In primele cinci zile, cei care urmeaza dieta Dukan se pot astepta la o scadere in greutate de pana la 3-5 kilograme. In aceasta prima faza, vei consuma numai alimente bogate in proteine, asezonate dupa gust cu alimente care nu contin carbohidrati sau grasimi (otet, mustar, sare, condimente).

Pui

Peste

Fructe de mare

Vita

Curcan

Oua

Lactate degresate

In privinta bauturilor, stai departe de calorii din alcool si alege sa bei apa, cafea sau ceai neindulcite.



Dieta Dukan "Etapa intermediara" - etapa a doua. In faza a doua a dietei Dukan, pe langa proteine se vor introduce si cateva legume cu un continut scazut de zahar. Aceasta etapa poate sa dureze pana la 3 saptamani, in functie de cat doresti sa pierzi in greutate, de regula rezultatul fiind de 2 kilograme/saptamana in minus. In aceastaa etapa a dietei sunt permise pe langa alimentele cu proteine mentionate mai sus, si urmatoarele legume: varza, spanac, telina, rosii, castraveti. Mai mult, legumele pot fi consumate raw, in salate, precum si in supe sau la aburi. Ce alimente trebuie sa eviti:

Morcov

Porumb

Cartofi

Orez

Fainoase

Dieta Dukan "Etapa de consolidare" - etapa a treia. In faza a treia din Dieta Dukan se vor reintroduce treptat restul alimentelor, insa pe rand, initial fructele si cerealele, apoi restul alimentelor dorite. Aceasta faza incepe odata ce ai decis ca ai ajuns la greutatea ideala si incetezi a doua etapa. In primele zile (3-5) se introduc fructele si cerealele (grau, porumb, secara), precum si trei felii de paine pe zi. Pentru a nu reveni insa la vechile obiceiuri, etapa a treia a dietei Dukan recomanda evitarea mezelurilor, a prajelilor si consumul cu modestie a grasimilor.



Dieta Dukan "Etapa de stabilizare" - ultima etapa. Ultima etapa din dieta Dukan presupune stabilirea unui plan de lifestyle si promisiunea catre propria persoana de a nu reveni la consumul de alimente nesanatoase.