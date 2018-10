Metoda originală a unui șofer care a trebuit să plătească parcarea dar nu a avut cum (FOTO)

Un constănțean a vrut să parcheze pe Bulevardul Tomis, din centrul Constanței, acolo unde nu se poate achita decât trimițând un SMS. Un constănțean fără telefon a găsit o soluție incredibilă de a atrage atenția asupra "discriminării" la care a fost supus, a anunțat adevarul.ro.

A inventat Primăria Constanţa sistemul de plată a parcării prin SMS pe b-dul Tomis! Foarte frumos chiar modern. Problema e că nu poţi plăti decât prin SMS. Nu contează că ajunge la 0,60 euro. Dar totuşi era normal şi de bun simţ să existe posibilitatea plăţii în numerar.

Inventivi s-au găsit… Proprietarul maşinii din fotografie a anunţat Poliţia Locală că "am bani şi vreau să plătesc… n-am telefon" şi a postat inclusiv banii în parbriz… Frumos, nu?, a scris pe Facebook Daniel, cel care a postat şi fotografiile cu banii lăsaţi în parbriz.

"Aici ai banii de parcare"

"N-am telefon, am bani să plătesc, nu am unde să plătesc! Raportează şefilor ierarhici! Aici ai banii de parcare. Ţine cont: am vrut să plătesc dar nu mi-ai oferit posibilitatea. Dacă mă amendezi, o faci cu rea-voinţă", a scris șoferul revoltat.

"Amenzile sunt aproape de nivelul venitului minim pe economie. Ok. Dar dacă îmi moare bateria telefonului, că tehnica mai cedează, sau am motive personale, sau nu vreau să folosesc telefonul? Nu e legal, normal şi de bun simţ să am o alternativă de plată? De ce, dacă stau cu banii în mână pe stradă, nu am unde şi cui să plătesc?

În concluzie, mă bucur că încercăm să intrăm în lumea civilizată dar în toată lumea civilizată ai minim trei modalităţi de plată a serviciilor publice. Noi avem doar SMS-ul. Şi restul amenzi. Noaptea minţii", a mai scris Daniel, cel care a sesizat problema.