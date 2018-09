METODA INGENIOASĂ prin care mai mulţi interpreţi de operă din Sibiu au decis să atragă ascultătorii

Opera din Sibiu a găsit o metodă ingenioasă de a readuce publicul mai aproape de muzica clasică. Oamenii au parte de spectacole gratis ... în plină stradă. Acompaniaţi de un pian, interpreţii și-au demonstrat măiestria, spre deliciul sutelor de localnici care au venit să-i vadă.



"Take an Opera Break" a apărut odată ce artiştii au observat că sala operei e tot mai goală. Cum iubesc din tot sufletul muzica clasică, ei au decis să o dăruiască localnicilor, în speranța că se vor întoarce la spectacolele lor.



"Noi practic sădim o sămânță în sufletul celor care nu sunt obișnuiți să asculte muzică de operă, care noi sperăm să dea roade ulterior", a spus Alexandru Petrovici, pianist.



"Este o senzație de emoție foarte interesantă, să simt vibrația la cald pe o stradă, vibrația unui public care nu se așteaptă neapărat la astfel de eveniment operistic și nu vine pregătit ca în sala de operă", a spus Oana Andra, mezzosoprană.



Spectatorii, veniţi special pentru eveniment sau aflaţi în trecere, au rămas impresionaţi de moment.



"I-am auzit de departe și am spus: nu se poate, femeia asta cântă pentru mine", a spus o femeie.



"Am mai văzut în Viena chestia asta și acum chiar la asta mă gândeam, că, uite, Sibiul nu e departe și asta îmi place foarte mult", a spus o femeie.



"Take an Opera Break" este la a cincea ediţie. Până acum s-a desfăşurat în cele mai neaşteptate locuri din Sibiu: pe stradă, în aeroport şi în curţile instituţiilor publice.