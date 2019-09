Metodă inedită de luptă împotriva şobolanilor. New York-ul a apelat la capcanele cu ALCOOL

Oraşul american New York a dezvăluit joi cea mai recentă armă în lupta cu şobolanii care bântuie prin tunelurile de metrou şi caută resturi în coşurile de gunoi: capcanele cu alcool.

Municipalitatea celei mai importante metropole americane duce un îndelungat război împotriva şobolanilor şi cheltuie milioane de dolari pentru a reduce populaţia acestor rozătoare, care era estimată în 2014 la aproximativ 2 milioane. Până în prezent au fost utilizate diverse metode, de la contracepţie sau gheaţă carbonică (pentru asfixiere), până la pubele inteligente.



Principiul utilizat de Ekomille, un dispozitiv prezentat joi de municipalitate, constă în ademenirea şobolanului într-un container de circa 60 de centimetri înălţime cu ajutorul momelii. Un senzor declanşează apoi un mecanism, iar animalul cade într-un lichid alcoolizat din containerul cu o capacitate de până la 80 de carcase de şobolani, scrie digi24.ro.



"Îi face knockout şi sfârşesc prin a se îneca'', a explicat reporterilor Anthony Giaquinto, preşedintele Rat Trap Inc., care importă aceste utilaje din Italia.



Aproximativ 107 şobolani au fost ucişi astfel într-un interval de o lună, în perioada de testare desfăşurată în apropierea Brooklyn Borough Hall din New York, au declarat responsabilii în faţa jurnaliştilor invitaţi să vadă un container plin cu şobolani morţi plutind într-un lichid verde.



Procedeul este ''uman şi ecologic'', a declarat preşedintele Brooklyn Eric Adams, care a anunţat că tehnica va fi folosită în mai multe raioane ale cartierului pe care îl reprezintă, în special în cele mai infestate.



New York se confruntă cu o ''criză'' a şobolanilor, traumatizantă pentru anumite familii, a spus Eric Adams.



În 2017, primarul New York, Bill de Blasio, a prezentat un plan de amploare împotriva şobolanilor, de 32 de milioane de dolari.