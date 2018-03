METEO: Vremea se încălzeşte considerabil, în următoarele zile

foto: publika.md

Vremea se încălzeşte considerabil în următoarele zile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începând de mâine nu vom mai avea temperaturi negative în timpul zilei, iar spre sfârşitul săptămânii, mercurul din termometre ar putea urca ziua chiar şi până la 16 grade cu plus.



"Temperaturile pe timp de zi cât şi pe timp de noapte sunt în creştere, în intervalul 7-9 martie, ele vor fi în jur de zero grade, iar în intervalul 10-11 martie ele vor fi în jur de plus unu, plus cinci grade, acesta sunt temperaturi nocturne.Cele de zi deja încep a fi pozitive chiar de mâine, când vor oscila în jur de zero garde. Dar în perioada 5-10 martie spre sfârşit vom avea temperaturi de plus 11, plus 16 grade", a spus meteorologul, Natalia Ungureanu.



Meteorologii spun că temperaturile care ne aşteaptă sunt normale pentru aceasta perioadă. Deşi vremea se încălzeşte treptat, în următoarele zile nu scăpăm de lapoviţă şi ploi.