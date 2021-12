METEO. Temperaturi blânde de iarnă și ninsori slabe pe întreg teritoriul țării

Vineri, meteorologii prognozează ninsori slabe pe tot teritoriul țării. La Briceni și Soroca se vor înregistra minus 3 grade Celsius, iar la Bălți și Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol și Leova se așteaptă zero grade, în timp ce la Comrat și Cahul vor fi 2 grade cu plus.



În Capitală, ziua sunt prognozate temperaturi de zero grade. În următoarea perioadă, vremea se va încălzi ușor, iar maximele vor ajunge până la 6 grade Celsius.



Vineri, în mai multe zone din Europa vor cădea precipitaţii sub formă de ploaie şi ninsoare. La Madrid vor fi 13 grade, la Paris 10, iar la Londra cu un grad mai mult. La Berlin se vor înregistra 5 grade, în timp ce la Roma vor fi 15 grade și va ploua.

La Viena se așteaptă 10 grade, la Budapesta 8, iar la Praga cu un grad mai puțin. La Belgrad vor fi 15 grade, în timp ce la Varșovia vor fi 5 grade și va ninge. Tot 5 grade se vor înregistra și la București. La Atena vor fi 13 grade, la Ankara zero, la Kiev un grad, iar la Moscova se vor înregistra minus 10 grade Celsius.