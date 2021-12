METEO. Ploi în raioanele de centru şi sud, iar în nordul Moldovei se aşteaptă lapoviţă. Câte grade vom avea în termometre

În următoarele 24 de ore, în nordul ţării vor cădea precipitaţii sub formă de lapoviţă, iar în raioanele de centru şi sud va ploua. La Briceni şi Soroca se aşteaptă minus un grad, la Bălţi zero grade, iar la Orhei cu unul mai mult. Trei grade sunt prognozate la Tiraspol şi Leova, în timp ce la Comrat şi Cahul vor fi patru grade Celsius.



În Capitală maximele nu vor depăşi două grade şi va ploua. În următoarea perioadă scăpăm de precipitaţii. Ziua se aşteaptă până la 12 grade, iar noaptea se vor înregistra între minus două şi plus cinci grade Celsius.



În următoarele 24 de ore, în mai multe regiuni ale Europei vor cădea precipitaţii. La Madrid vor fi 10 grade. La Paris se vor înregistra 8 grade, iar la Londra cu unul mai puţin. La Berlin sunt prognozate zero grade, la Viena 3, iar la Roma 13 grade şi ploi. Cer variabil şi zero grade se anunţă la Praga. La Budapesta se vor înregistra 2 grade, la Belgrad cu unul mai mult, iar la Varşovia minus 2 grade Celsius.

La Bucureşti se aşteaptă 6 grade şi ploi, la Kiev 2 grade, iar la Moscova minus 5 grade. La Ankara sunt prognozate ploi şi 11 grade Celsius, iar la Atena cu trei mai mult.