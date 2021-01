METEO. Ninsoare şi vânt puternic în toată ţara. Câte grade vor indica termometrele

Meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsoare şi vânt puternic. Avertizarea este valabilă până mâine. Astfel, în centrul şi sudul ţării vor cădea precipitații puternice sub formă de lapoviță și ninsoare, izolat va viscoli iar pe drumuri se va forma gheţuş. Prin urmare, în următoarele 24 de ore în ţară va ninge şi se vor înregistra şi temperaturi negative pe parcursul zilei. La Briceni va fi cel mai rece, acolo unde se anunţă minus patru grade.La Bălţi şi Soroca vor fi înregistrate până la minus trei grade, iar la Orhei minus două.La Tiraspol se aşteaptă minus un grad, la Leova şi Comrat zero, iar la Cahul va fi un grad Celsius.În Capitală, în următoarele 24 de ore, va ninge şi va fi minus un grade ziua, iar noaptea minus trei. În următoarele zile cerul va fi variabil şi se vor înregistra până la două grade cu plus pe timp de zi, noaptea se aşteaptă între minus trei şi minus nouă grade Celsius.În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei cerul va fi variabil şi doar în unele capitale va ninge. La Madrid vor fi 14 grade, la Paris 13, iar la Londra va ploua şi se vor înregistra 12 grade. Trei grade şi cer înnorat se aşteaptă la Berlin, iar la Roma vor fi 12 grade şi va ploua. La Viena vor fi şase grade, iar la Belgrad cu un grad mai puţin. La Praga şi Budapesta vor fi patru grade, iar la Varşovia se aşteaptă un grad şi va ninge. Minus un grad se va înregistra la Bucureşti. La Atena va fi soare, cu 10 grade în termometre. La Kiev va ninge şi vor fi zero grade. La Ankara şi Moscova se aşteaptă un grad.