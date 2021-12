METEO: Meteorologii prognozează cer variabil în toată ţara

Meteorologii prognozează cer variabil în toată ţara pentru ziua de joi, 30 decembrie. La Briceni şi Soroca vor fi minus 3 grade, la Bălţi minus 2, iar la Orhei minus 1 grad. La Tiraspol se aşteaptă zero grade, la Leova 1 grad, în timp ce la Comrat și Cahul se vor înregistra 2 grade Celsius.În Capitală se va înregistra zero grade. În primele zile ale noului an vremea se va încălzi uşor şi nu vor cădea precipitaţii.Joi, 30 decembrie, în mai multe regiuni din Europa va ploua. La Madrid vor fi 14 grade, la Paris, Londra şi Roma se vor înregistra 15 grade, iar la Berlin 12 grade şi va ploua. La Viena au fost prognozate 13 grade, la Praga cu un grad mai puţin, la Varşovia şi Budapesta câte 5 grade, în timp ce la Belgrad 8 grade Celsius. În capitala României se vor înregistra 3 grade, la Atena 14 grade, la Ankara 11 grade. Temperaturi scăzute se vor înregistra la Kiev şi Moscova, unde se aşteaptă minus un grad şi, respectiv, minus 8 grade Celsius.