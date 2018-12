METEO: În următoarele zile vremea nu se va schimba esenţial

Foto: publika.md

Mâine, cerul va fi variabil în toată țara. Noapte va fi ceață slabă, iar pe drumuri - polei. La Briceni va fi un grad cu plus, iar la Soroca și Bălți se vor înregistra zero grade Celsius. La Orhei este prognozat un grad, iar la Tiraspol două grade. La Leova și Comrat maxima va fi de trei grade, iar la Cahul de patru grade.



În Capitală, în această noapte vor fi minus opt grade, iar mâine un grad cu plus. În zilele următoare vremea nu se schimbă esențial. Marți sunt prognozate ploi slabe și în jur de două grade.



Mâine, în cea mai mare partea a Europei va ploua. La Roma vor fi 17 grade Celsius. La Paris sunt prognozate 14 grade, iar la Londra cu un grad mai puțin. La Madrid și Berlin maxima va fi de 11 grade. La Viena și Budapesta se vor înregistra cinci grade, iar la Varșovia cu un grad mai mult. La Belgrad sunt anunțate nouă grade, iar la Praga: 11. La Atena termometrele vor arăta 15 grade, iar la Ankara 10 grade. În capitala României cerul va fi senin și un grad. Minus un grad va fi în Kiev, iar la Moscova minus șase grade.