METEO: Cum va fi vremea mâine, de Crăciun

Mâine, cerul va fi noros, izolat vor cădea precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă. Pe drumuri va fi polei. Vântul va bate în rafale cu până la 70 de kilometri pe oră. La Briceni şi Soroca vor fi minus trei grade. La Bălţi se aşteaptă minus două grade, iar la Orhei se anunţă minus un grad. La Tiraspol meteorologii prognozează zero grade, iar la Leova un grad. La Comrat şi Cahul termometrele vor indica două grade.



În Capitală, în această noapte vor fi minus trei grade, iar mâine se vor înregistra zero grade. În următoarele zile, maximele vor urca până la patru grade Celsius.



Mâine, în cea mai mare parte a Europei cerul va fi acoperit de nori. La Madrid termometrele vor indica 14 grade. La Paris se aşteaptă şapte grade, iar la Londra cu un grad mai mult. La Berlin meteorologii prognozează şase grade şi va ploua, în timp ce în capitala Italiei maximele vor urca până la 13 grade. La Viena şi Praga va ninge slab, iar termometrele vor indica patru grade. La Belgrad se vor înregistra două grade. La Varşovia, Budapesta şi Bucureşti se anunţă trei grade. La Atena va ploua, iar temperaturile nu vor depăşi 11 grade Celsius. În capitala Turciei vor fi şase grade.

La Kiev şi Moscova se va menţine vremea rece, cu temperaturi de minus 4 şi, respectiv, minus 8 grade.