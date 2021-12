METEO. Cer variabil pe întreg teritoriul ţării. Câte grade vor indica termometrele

În următoarele 24 de ore, pe întreg teritoriul ţării cerul va fi variabil. La Briceni şi Soroca va fi minus 1 grad, la Bălţi zero grade, iar la Orhei un grad. La Tiraspol şi Leova sunt prognozate 3 grade, în timp ce la Cahul şi Comrat 4 grade Celsius.În Capitală vor fi 2 grade Celsius, iar noaptea minimele vor cădea până la zero grade. În următoarele zile, vremea se răceşte şi nu vor cădea precipitaţii. Ziua vor fi între 4 grade şi -5 grade. Noaptea se vor înregistra temperaturi negative de până la minus 6 grade.În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei cerul va fi variabil, iar pe alocuri vor cădea precipitaţii sub formă de lapoviţă sau ninsoare. La Madrid vor fi 12 grade, la Paris 6 grade, la Londra cu un grad mai mult. Mai rece va fi la Berlin, unde se aşteaptă 4 grade, în timp ce la Roma 14 grade şi cer senin. La Viena sunt prognozate 5 grade, la Praga şi Varşovia 2 grade, la Budapesta şi Belgrad câte 6 grade Celsius. Meteorologii anticipează 3 grade la Bucureşti şi Ankara, la Atena 14 grade. La Kiev temperaturile vor fi de minus 2 grade, iar la Moscova minus rece şi va ninge.