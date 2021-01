METEO. Cer variabil în toată ţara. Câte grade vor indica termometrele

În următoarele 24 de ore în ţară cerul va fi variabil. La Briceni şi Soroca va fi cel mai rece, acolo unde se anunţă zero grade. La Bălţi şi Orhei va fi înregistrat un grad Celsius. La Tiraspol se aşteaptă două grade, la Leova şi Comrat patru, iar la Cahul vor fi cinci grade Celsius.În Capitală, în următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil şi vor fi două grade ziua, iar noaptea minus şapte. În următoarea perioadă cerul va fi înnorat şi se vor înregistra până la şapte grade cu plus în timpul zilei, iar noapteaîntre minus două şi minus şase grade Celsius.În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei cerul va fi variabil şi doar în unele capitale va ninge. La Madrid vor fi 16 grade, la Paris 12, iar la Londra va ploua şi se vor înregistra 11 grade. Un grad şi precipitați sub formă de zăpadă se aşteaptă la Berlin, iar la Roma vor fi 16 grade şi va ploua. La Viena vor fi 10 grade, iar la Belgrad cu două grade mai mult. La Praga şi Budapesta va ploua şi vor fi şapte grade, iar la Varşovia se aşteaptă minus un grad . Trei grade se vor înregistra la Bucureşti. La Atena cerul v afi variabil, cu 14 grade în termometre. La Kiev va ninge şi vor fi zero grade. La Ankara şi Moscova se aşteaptă două grade.