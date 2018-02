METEO 5 FEBRUARIE 2018: Cer variabil și vânt slab în toată țara. Câte grade vor indica termometrele

Astăzi, în toată ţara cerul va fi variabil, iar temperaturile vor varia între zero şi cinci grade Celsius. Vântul va sufla slab din Nord Vest. Ziua, la Briceni şi Soroca se vor înregistra zero grade Celsius, iar la Bălţi cu un grad mai mult. La Orhei vor două grade Celsius, iar la Tiraspol termometre vor indica plus trei grade . La Leova va fi cu un grad mai mai mult, iar la Comrat şi Cahul mercurul din termometre va ajunge până la 5 grade Celsius.



Astăzi, în Capitală, temperatura va ajunge până la trei grade Celsius. În zilele următoare vremea nu se va schimba considerabil. Cerul va fi variabil, iar maximele termice vor ajunge până la şapte grade Celsius.



Astăzi, în cea mai mare parte a Europei cerul va fi înnorat, iar vremea va fi rece. La Madrid se vor înregistra 6 grade Celsius. În capitala Franţei vor fi 3 grade, iar la Berlin mercurul din termometre va indica 1 grade Celsius.

La Belgrad se aşteaptă 7 grade, la Budapesta 4, iar la Viena cu un grad mai puţin. La Praga vor fi zero grade, iar la Varşovia se vor înregistra minus trei Celsius. La Bucureşti, meteorologii anunţă că vor fi 7 grade Celsius. La Kiev se aşteaptă minus 6 grade, iar la Moscova minus 11 grade Celsius.