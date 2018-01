METEO 28 ianuarie: Ce variabil şi vânt slab. Câte grade vor indica termometrele

Foto: publika.md

Astăzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab din sud-vest. La Briceni Soroca se vor înregistra minus trei grade Celsius, iar la Bălţi minus două grade. La Orhei va fi minus un grad. La Chişinău şi Tiraspol se vor înregistra zero grade Celsius, iar la Leova cu un grad mai mult. La Comrat și Cahul sunt prognozate plus două grade.



În zilele următoare, temperaturile vor crește. În Capitală, luni şi marţi maximele vor ajunge până la plus şase, şi respectiv plus şapte grade Celsius. Săptămâna viitoare vremea se va încălzi, iar temperaturile vor ajunge la plus şapte grade celsius. Luni, în nordul şi centrul ţării se aşteaptă precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.



În cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Londra şi Madrid se vor înregistra 14 grade, iar la Paris cu un grad mai puţin. La Berlin se vor înregistra 9 grade, iar în capitala Italiei 16 grade Celsius. La București, meteorologii au prognozat cinci grade. La Moscova se aşteaptă minus trei grade Celsius, iar la Kiev mercurul din termometre va indica zero grade Celsius. În Europa Centrală va fi mai cald. La Praga şi Belgrad se aşteaptă câte opt grade. La Varșovia vor fi şase grade, iar la Budapesta vor fi nouă grade Celsius.