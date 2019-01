METEO 19 ianuarie: Cum va fi vremea în acest weekend, în ţară şi în Capitală

Astăzi, în toată țara cerul va fi acoperit de nori, noaptea izolat va ninge slab, ziua- fără precipitații esențiale. Pe drumuri se va menţine polei.

Totodată, codul galben de gheaţă fragilă, care prezintă pericol, a fost prelungit până pe 25 ianuarie. La Briceni şi Soroca se vor înregistra minus patru grade. La Bălţi meteorologii prognozează minus trei grade Celsius, iar la Orhei termometrele vor indica minus două grade. La Tiraspol şi Comrat se aşteaptă zero grade. La Leova se va înregistra plus un grad Celsius, iar la Cahul minus unu.



În Capitală, astăzi se vor înregistra zero grade. În următoarele zile vremea se menține rece cu până la minus patru grade Celsius. La începutul săptămânii viitoare sunt prognozate precipitaţii sub formă de lapoviţă.



Astăzi, în cea mai mare parte a Europei cerul va fi noros. La Madrid vor fi şase grade Celsius. La Londra meteorologii prognozează cinci grade, Iar la Paris va fi cu un grad mai puţin. În capitala Italiei maxima va fi de 12 grade, însoţite de ploi. La Berlin şi Praga se anunţă două grade. La Viena şi Varşovia termometrele vor indica un grad. La Budapesta se aşteaptă trei grade. La Belgrad va ploua şi se vor înregistra patru grade. La Atena maxima va fi de 14 grade, iar în capitala Turciei termometrele vor indica şase grade. La Bucureşti vor fi valori de zero grade. La Kiev şi Moscova se menţine vreme rece cu minus două şi respectiv minus patru grade Celsius.