Meteo 16 ianuarie. Va ninge slab în toată ţara

Astăzi, în toată țara va ninge slab, iar pe drumuri se va menţine polei. Vântul va sufla din Nord - Vest izolat cu intensificări.

La Briceni și Bălţi se va înregistra minus un grad, iar la Soroca minus două grade Celsius. La Orhei termometrele vor indica zero grade Celsius. La Tiraspol, Leova şi Comrat se așteaptă două grade, iar la Cahul maxima va fi de trei grade Celsius.

În Capitală, astăzi vor fi două grade Celsius. În următoarele zile vremea se menține rece. În weekend sunt prognozate ninsori slabe și până la minus un grad Celsius pe timp de zi.



Astăzi, în cea mai mare parte a Europei cerul va fi variabil. La Madrid vor fi 11 grade Celsius. La Roma termometrele vor urca până la 13 grade, iar la Londra până la nouă grade. La Paris, Berlin şi Viena se vor înregistra opt grade. La Praga meteorologii anunţă cinci grade, iar în capitala Poloniei cu un grad mai puţin. La Budapesta sunt prognozate şapte grade, iar la Belgrad şase. La Bucureşti termometrele vor indica trei grade. La Atena vor fi maxime de 11 grade. Minus un grad Celsius va fi la Ankara. La Kiev şi Moscova se menţine vreme rece cu două şi respectiv şase grade sub zero.