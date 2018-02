METEO 16 FEBRUARIE: Va ninge în mai multe regiuni ale ţării, iar pe alocuri va cădea lapoviţă. Câte grade vor indica termometrele

Astăzi, în cea mai mare parte a ţării va ninge, iar pe alocuri va cădea lapoviţă. La Briceni și Bălți, va fi până la un grad, iar la Soroca se vor înregistra zero grade. La Orhei, vor fi două grade cu plus. La Tiraspol, se vor înregistra cel mult trei grade, iar la Leova şi Comrat vor fi câte patru grade. La Cahul, maximele vor fi de cinci grade Celsius.



În Capitală, mercurul din termometre va urca până la trei grade. În weekend, vremea se răcește puțin, iar cerul va fi variabil. La începutul săptămânii viitoare, maximile vor ajunge până la un grad şi se aşteaptă ninsori slabe.



În cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Paris și Londra, vor fi 10 grade Celsius, iar la Madrid va fi cald până la 16 grade. La Roma, se vor înregistra 14 grade cu plus. La Praga şi la Belgrad se vor înregistra şapte grade Celsius, iar la Viena va fi cu un grad mai puţin şi va ploua. În capitala Poloniei, mercurul din termometre va indica două grade Celsius. Astăzi, la Bucureşti vor fi opt grade, iar cerul va fi variabil. La Kiev se vor înregistra zero grade, iar în capitala Rusiei vor fi minus trei grade. La Atena şi la Ankara vor fi câte 13 grade Celsius.